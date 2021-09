Tchad : 100 jeunes formés sur l´entreprenariat à Abéché

L´Association des jeunes leaders pour le développement de l´emploi et de la formation, en collaboration avec ses partenaires qui sont le FONAP, l´ANIE et l'Agence du développement de la technologie, de l'information et de la communication (ADETIC), a organisé une formation sur l´entreprenariat et la nutrition, au profit de 100 jeunes d´Abéché, constitués en majorité des élèves et étudiants venus des différents arrondissements d´Abéché.



L´objectif recherché, à travers cette formation, est d´outiller les jeunes à s’auto-former pour créer des emplois. C'est la salle de formation de l´ADETIC qui a servi de cadre à ces assises qui ont duré cinq jours. Les thèmes choisis sont, entre autres, le business plan, la gestion des projets et la création d´entreprises, à côté des deux modules en nutrition.

Le président de l´Association des jeunes leaders pour le développement de l´emploi et de la formation, Mahayadine Mahamat Hassan, a relevé que la vision globale de son organisation et son partenaire ANIE, est de former les jeunes sur la création et le montage des projets, en vue de leur donner accès à un emploi direct, et aussi leur accorder une réduction de 50% pendant la préparation des dossiers.



Cependant, il se réjouit de la participation massive des jeunes à cette formation. Pour lui, les jeunes accordent désormais une importance capitale à la formation de l´entreprenariat. Mahaydine a aussi précisé que l´AJLDEF est prête à accompagner chaque jeune qui veut mettre sur pied une entreprise. Il a enfin lancé un appel aux autres jeunes de se rapprocher de son siège, pour d'autres opportunités que son organisation offre à ces derniers. Cette formation a été assurée par des éminents formateurs du domaine. Le responsable de l´ADETIC d´Abéché, Mahamat Abdallah Samile, a salué l'initiative louable de l´AJLDEF, avant de réitérer son engagement d'accompagner les jeunes dans toutes les formations professionnelles.