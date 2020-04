Tchad : 1000 agents de santé déjà recrutés, les restants le seront "très rapidement"

"Dans le souci de mettre en oeuvre rapidement les annonces présidentielles", le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Modou Mbodoumi, a déclaré dimanche, que son département ministériel a déjà procédé au recrutement immédiat et à la mise à disposition du ministère de la Santé publique de 1000 agents de santé, toutes les catégories confondues pour emploi.



"Les restes seront recrutés très rapidement et mis à la disposition du ministère utilisateur", précise le ministre Ali Modou Mbodoumi.



Dans son discours adressé à la nation le 14 avril dernier, le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé le recrutement de 1638 agents de santé.



"Monsieur le ministre de la Santé publique et cher collègue, ces agents ont été effectivement recrutés suivant vos besoins exprimés et sont mis à votre disposition. Donc, il vous revient la charge d'une gestion rationnelle et optimale de ces nouveaux recrus, pour le bien être de la population tchadienne", a souligné le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Modou Mbodoumi.