Tchad : 1000 plantes remises à la Délégation provinciale de l'Environnement du Lac

La cérémonie, qui s'est tenue dans les locaux de la Délégation provinciale de l'Environnement du Lac, a réuni des autorités administratives, traditionnelles, militaires et civiles. Le maire adjoint de Bol, Idriss Isaka Keleye, a salué l'importance de ce projet pour la communauté, en insistant sur la nécessité de sensibiliser davantage la population locale.



Youssouf Mbodou Mbami, chef de canton de Bol, a soutenu cette initiative, tandis qu'Achile Mbairamadji, représentant du chef de projet, a rappelé que ce geste symbolique vise à soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique de protection de l'environnement et de lutte contre la désertification.



Le délégué provincial de l'Environnement du Lac, Moussa Abakar Badine, a exhorté la population à s'engager dans la plantation d'arbres pour protéger l'environnement. Le secrétaire général du département de Mamdi, Ali Abdraman Mbodou, a souligné que la question de l'environnement est au cœur des priorités des plus hautes autorités du pays.