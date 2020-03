Tchad : 1000 tables-bancs pour renforcer les écoles défavorisées du Batha

A travers son opération en faveur de l'éducation, la Fondation Grand cœur a remis officiellement 1000 tables-bancs aux écoles publiques de la province du Batha. La remise de ce don a eu lieu vendredi matin à Ati en présence du gouverneur de la province du Batha, le général ​Benaindo tatola.



Pour le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Ali Nasir, le geste de la Fondation Grand cœur est tombé à pic et va contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'acquisition de connaissances.



Le point focal de la Fondation Grand cœur, Souad Brahim, a remercié la Première Dame du Tchad Hinda Déby pour l'appui multiforme à la province du Batha.



Avant de prononcer son discours, le gouverneur ​Benaindo tatola a fait observer une minute de silence, en mémoire aux forces de défense et de sécurité qui sont tombées pour une cause noble et juste, lundi à Bohoma, au Lac.



Le gouverneur a salué cette gracieuse donation de la Fondation de la Première Dame Hinda Déby. Ce geste est une initiative de solidarité et de patriotisme qui vient à point nommé pour pallier à la pénurie des tables-bancs dans la plupart des écoles de la province.



Ce mobilier sera distribué en priorité aux écoles défavorisées, dans toute la province.



Le gouverneur a précisé que ce geste louable et significatif témoigne de l'intérêt que cette Fondation attache a la promotion de la qualité de l'enseignement et à la culture de l'excellence des enfants du Batha.



Le général Beinando Tatola a demandé aux responsables scolaires à tous les niveaux de faire usage de ces matériels pour qu'ils "puissent permettre l'excellence des enfants tant souhaitée par les autorités."