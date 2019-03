TCHAD Tchad : 109 villages déjà équipés de la télévision satellitaire par la Chine

Près de sept mois après le lancement du projet de désserte de 200 villages tchadiens par télévision satellite, le comité de suivi et d'évaluation a fait ce mercredi le bilan à mi-parcours de l'exécution et de la mise en oeuvre des réalisations.



"Juste après le lancement officiel, le projet a été mis à exécution sur le terrain en trois phases. Lors de la première phase, une mission d'information a été dépêchée dans les provinces pour informer les autorités administratives du choix des places publiques adéquates, des foyers disposant des téléviseurs et des sources d'énergies ainsi que les endroits qui seront peints aux logos du projet", a expliqué à la presse, Acheikh Abakar Hassan, président du comité de suivi et évaluation du projet.



D'après lui, "pendant le déroulement de la deuxième phase d'exécution du projet, des missions techniques de repérage ont permis de tester la réception du signal du bouquet Star Times, dans les provinces du Nord, du Centre-Est et du Sud-Est."



S'en est suivie la troisième phase de l'exécution du projet qui concerne la formation des techniciens et le déploiement de ces derniers dans les provinces pour l'installation des télévisions par satellite. C'est ainsi que 60 techniciens ont été formés et ont procédé à l'installation de la télévision dans 12 provinces : Chari-Baguirimi, Hadjer Lamis, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Moyen-Chari, Lac, Bahr El Gazhal et Kanem.



Au total, 109 villages issus de ces 12 provinces sont déjà équipés. "Au cours des installations, nous avons constaté que certains villages ne disposent pas de 20 foyers équipés de téléviseurs et de sources d'énergies pour prétendre bénéficier des dons. Il reste 91 villages se trouvant dans 10 provinces de l'Est et de l'extrême-nord qui seront équipés et dont la procédure est même déjà lancée", a relevé le président du comité.



Ce projet qui devait prendre fin en février dernier, est prolongé jusqu'à fin avril 2019, et ce, en accord avec le ministère de la Communication, et l'Ambassade de la République populaire de Chine.

Un projet issu de la coopération entre le Tchad et la Chine



Le projet de desserte de 200 villages offrira un accès à la télévision numérique à 4.000 foyers tchadiens, dont 10.000 personnes seront bénéficiaires.



Ce projet intitulé "Accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains", s'inscrit dans le cadre des dix programmes de coopération prioritaires, nés lors du dernier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Johannesburg en Afrique du Sud en 2015 et ayant pour vocation de stimuler la coopération entre la Chine et l'Afrique.



Le groupe StarTimes, maître d'œuvre du projet, fournira des équipements nécessaires (notamment des vidéoprojecteurs, un téléviseur, des décodeurs, etc.) et se chargera des installations dans chaque village ainsi que leur entretien.





