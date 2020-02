Tchad : 11 nominations à la direction de la police nationale (décret)

Le décret n° 0054 du 6 février 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité à la direction générale de la Police nationale.



Direction générale

Direction de la sécurité intérieure

Directeur adjoint : Mahamat Saleh Djibrine, commissaire principale de police (poste vacant).



Direction d'enquête et d'analyse

Sous-directeur : Allah Asera Boyalkaya, commissaire de police (nouveau poste).



Direction des ressources humaines et du matériel

Sous-direction du matériel

Sous-directeur : Mahamat Dina Kedellaye, commissaire principal de police, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Chargadine Elimaye, appelé à d'autres fonctions.



Direction de l'ordre public et de la circulation routière

Directeur : Tahir Haliki Haggar, contrôleur général de police, en remplacement du commissaire divisionnaire de polie Abdelkerim Hamid Lony, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : Abakar Bahar Mahamat, commissaire divisionnaire de police, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Hachim Haroun Déby, appelé à d'autres fonctions.



Sous-direction de l'ordre public

Sous-directeur : Hassaballah Adouma Djibrine, commissaire de police, en remplacement du commissaire divisionnaire de police Daoud Patcha Kerim.



Direction de la police technique, scientifique et de l'identité civile

Directeur : Ahmat Moustapha Chiddi, commissaire principal de police, en remplacement du commissaire divisionnaire Brahim Mahamat Mahadjir, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : Gueslar Djerang Esther, commissaire principal divisionnaire de police, en remplacement du commisaire principal Ahmat Moustapha Chiddi, appelé à d'autres fonctions.



Sous-direction de l'identité civile

Sous-directeur : Adam Djeroua Djabar, commissaire de police, en remplacement du commissaire principal de police Abakar Arabi, appelé à d'autres fonctions.



Direction de l'émigration et de l'immigration

Directeur : Baharadine Djerni Beira, contrôleur général de police, en remplacement du contrôleur général de police Sougour Abdelkerim Deby, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : Mahamat Saleh Djimet, commissaire divisionnaire de police, en remplacement du commissaire principal de police Mahamat Zene Korom, appelé à d'autres fonctions.