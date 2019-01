Tchad : 11 nominations de fonctionnaires par décret

Au terme du décret n° 101 du 30 janvier 2019, les fonctionnaires et personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité au ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.



Inspection générale

Inspectrice générale : Mme. Odette Tangar ;

Inspecteur technique en charge du Tourisme et de l'Artisanat : M. Fangbo Alexis ;

Inspecteur technique en charge de la Culture et du Patrimoine : M. Adoum Zakaria Fadil.



Direction générale

Directeur général : M. Ndeyé Wakalou Adoum ;

Directrice générale adjointe : Mme. Khazina Djibrine Oumar ;

Directrice des ressources humaines, matérielles, financières, des études et de la planification : Mme. Mécondené Siankito Antoinette ;

Directeur des affaires juridiques, administratives et de la coopération : M. Seibo Siri (nouveau poste) ;

Directrice du tourisme et de l'hôtellerie : Mme. Zara Hamcham Moussa Khadam ;

Directeur de l'artisanat : M. Hamadaye Barkaï Erdimi ;

Directeur de la culture et des arts : M. Mbaillasem Mbayo ;

Directrice du patrimoine et de gestion des sites classés : Mme. Kosenda Bouba (nouveau poste).