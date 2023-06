Tchad : 11 personnes graciées par le chef de la junte toujours en détention

Cette situation suscite une vive inquiétude et incompréhension au sein des familles des détenus, car habituellement la grâce présidentielle est immédiatement mise en application. Certains proches accusent la justice d'avoir reçu des instructions pour retarder la libération de ces personnes graciées par le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno.



Afin de préserver une certaine stabilité, le gouvernement tchadien doit accélérer la libération de ces individus, comprenant 10 militaires et un militant des droits de l'Homme. "C'est incompréhensible. Cela va à l'encontre de toute norme. Après une grâce présidentielle, qu'est-ce qui justifie maintenant leur maintien en détention ? Seule l'administration pénitentiaire peut nous fournir des explications", a déclaré Hamit Berdei Targuio, frère du militant des droits de l'Homme Baradine Berdei Targuio, à Alwihda Info.



En janvier dernier, le gouvernement avait annoncé l'arrestation de 10 officiers et de Baradine Berdei Targuio, militant des droits de l'Homme, soupçonnés d'avoir comploté pour déstabiliser l'ordre constitutionnel et les institutions de la République. Baradine Berdei Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits de l'homme (OTDH), est connu pour sa défense des droits humains et ses critiques acerbes envers les régimes du père et du fils Déby. Ces onze hommes étaient détenus dans la prison de haute sécurité de Koro Toro, à 600 kilomètres au nord de la capitale, et avaient été condamnés à 20 ans de prison ferme pour atteinte à l'ordre constitutionnel, détention illégale d'armes et association de malfaiteurs, selon la télévision nationale.



Le 21 avril, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, avait promis de libérer au moins 12 hommes, dont 11 officiers de l'armée, accusés d'avoir tenté un "coup d'État" en décembre 2022. Mahamat Déby s'était auto-proclamé président de transition il y a deux ans, à la suite du décès de son père, Idriss Déby Itno, tué au front après avoir dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans.



En mars, Mahamat Déby avait déjà gracié 259 jeunes condamnés à une peine de prison ferme pour leur participation à une manifestation à N'Djamena le 20 octobre 2022, date de la fin de la première période de transition, protestant contre son maintien au pouvoir.