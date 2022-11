Tchad : 110 000 personnes vivent avec le VIH, dont 35% à N'Djamena

En prélude à la célébration de la journée mondiale du Sida, célébrée chaque 1er décembre, l’Unicef et le Conseil national de lutte contre le Sida, en partenariat avec l'Onusida, ont organisé un café de presse, ce 30 novembre 2022 à l'hôtel La Résidence.



La rencontre avec les journalistes points focaux de l'Unicef est placée sous le thème : « la lutte contre le Sida au Tchad : Etats des lieux-défis prioritaires-perspectives ». Elle était une occasion de présenter les initiatives et stratégies développées par l'Unicef, en appui au gouvernement tchadien, en faveur de la riposte contre le VIH d'ici 2030.



« Cette rencontre va nous permettre de réfléchir, de voir les données mais aussi d'appuyer les journalistes pour mieux sensibiliser les communautés afin de mieux mettre fin à tous ces inégalités qui empêchent l'accès aux soins des enfants atteints par le VIH/Sida », explique, Dr Geneviève T. Ehounou, représente du directeur-pays d'Onusida.



« L’objectif est de mettre fin au Sida chez les enfants d’ici à 2030. Le combat ne peut être gagné sans la contribution et la participation des hommes et femmes des médias », indique Jacques Boyer, représentant de l’UNICEF-Tchad. Dr Abbas Moustapha, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida, rappelle « qu'en matière de lutte contre le Sida, nous avons suffisamment de défis à relever.



Ces défis ne peuvent être relevés que grâce aux communicateurs, hommes de médias, qui devraient véhiculer les bonnes informations comme stratégies en terme de prévention, soin et traitement. » « Aujourd'hui, il est admis que nous n'arriverons jamais à l’élimination du Sida à l'horizon 2030 si nous n'impliquons pas la communauté, si nous n'approchons pas nos services pour les amener à la proximité de nos cibles. Cela passera votre rôle d'intervention, en tant que journaliste », conclut-il.