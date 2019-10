Tchad : 1148 candidats pour un test de contractualisation et d’entrée à l’école des instituteurs

1148 candidats composent depuis ce vendredi à l'école normale des instituteurs bilingue d'Abéché, le test pour la contractualisation et l'entrée en première année dans les écoles normales des instituteurs. 750 candidats composent pour la contractualisation et 398 pour le test d'entrée à l'ENIB.



Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Ouaddai, Yakhoub Moukhtar a lancé les épreuves de ce test. Il a au préalable rappelé l'intérêt du test, avant de souhaiter bonne chance aux candidats.



Ouvrant l'enveloppe scellée pour le test de l'ENIB, le superviseur national de la province du Ouaddai, Dingamou Miando Enoch, a orienté les candidats et leur a demandé de respecter les règlements ainsi que les consignes.