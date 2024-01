Tchad : 11ème réunion du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement

Lors de cette réunion, il a été souligné que le financement local du terrorisme est un sujet préoccupant dans l'économie criminelle endogène et parallèle au système économique des États membres. Le lien entre les activités économiques criminelles et le financement du terrorisme dans la région du bassin du lac Tchad a également été abordé.



Le président en exercice du comité de gestion, Elong Lobé James, a exprimé sa conscience face aux tentatives du groupe armé terroriste de se reconstruire en utilisant les filières économiques et financières. Il a salué les actions conjuguées des services de sécurité des pays membres qui ont contribué à démanteler cette structure de base.



Pour faire face à ces défis, Elong Lobé James a appelé à une mise en commun des compétences des experts afin d'élaborer des solutions pratiques qui permettront d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre le développement de l'exercice criminel dans la sous-région.



Le ministre en charge de l'Agence nationale de la sécurité d'État, Ahmat Kogri, a souligné l'importance capitale de ces travaux réunissant des techniciens issus de différents services. Ces experts sont spécialisés dans différentes formes de criminalité organisée transnationale, qu'il s'agisse du terrorisme international, du banditisme itinérant ou encore du trafic d'armes et munitions.