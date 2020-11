Tchad : 12 morts dans les violences de mercredi dans la Kabbia

De nouvelles violences ont fait 12 morts mercredi suite à une attaque dans des villages du département de la Kabbia, province du Mayo Kebbi Est, a appris Alwihda Info.



Des maisons, denrées alimentaires et matériels ont été détruits dans des villages au cours des violences.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Est et le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bongor se trouvent depuis le 24 novembre 2020 dans la sous-préfecture de Berem suite à un conflit entre agriculteurs et éleveurs qui a dégénéré depuis lundi. Le gouverneur exhorte les populations à ne pas paniquer.



D'importants détachements des forces de défense et de sécurité sont déployés dans la zone depuis mardi pour reprendre le contrôle de la situation.



Instauration d'un couvre-feu



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est Bachar Ali Souleymane a instauré mercredi un couvre feu d'une semaine, de 19h à 5h du matin, dans le département de la Kabbia (canton Bérem, sous-préfecture de Bérem, Pont Carol, canton Tagal, sous-préfecture de Djodo Gassa et dans la sous-préfecture de Gounou Gaya).



Le couvre-feu est justifié par la "nécessité impérieuse du maintien de l'ordre".



Réaction du chef de l'État



Mercredi, le chef de l'État a condamné "avec force" les violences et a promis que les responsabilités seront situées. Idriss Déby exprime ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.