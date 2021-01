Tchad : 1217 agents pulvériseurs pour l'opération de démoustication de N'Djamena

Dans le cadre de lutte contre le paludisme, le coordonnateur du Programme National de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Mahamat Saleh Issakha Diar a tenu un point de presse hier après-midi, dans les locaux de son institution. Cette rencontre est relative à l’opération de démoustication de la ville de Ndjamena qui sera lancée le samedi 30 janvier 2021. Cette opération consiste à procéder au traitement des eaux usées et à l’enlèvement des ordures.



L’objectif envisagé est de tuer le vecteur du paludisme qui constitue de nos jours, l’une des premières causes de consultation et d’hospitalisation dans les formations sanitaires du pays, a fait remarquer le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme. Au total, 1217 agents pulvériseurs, 24 superviseurs du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, 10 coordonnateurs représentants la société civile et 100 superviseurs de la Croix rouge, seront déployés dans les dix arrondissements de la ville de N’Djamena.



Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette opération. Le Dr Mahamat Saleh Issakha Diar demande à tous les chefs de ménages d’accueillir et de coopérer avec les équipes de pulvérisation, pour le succès de cette opération qui durera deux semaines.