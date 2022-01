Tchad : 13 élèves policiers distingués à l'issue de leur formation

Interrogé par Alwihda Info, le délégué des récipiendaires Hassan Mahamat Hachim a salué l'abnégation et la détermination du ministère de la Sécurité publique et de la direction générale de la police nationale dans l'accompagnement tout au long de la formation.



"Nous sommes sortis de la formation à un moment où notre patrie à besoin de nous, dans la discipline, le respect de la hiérarchie et l'éthique, la rigueur dans le travail et le professionnalisme", a affirmé Hassan Mahamat Hachim.



Les policiers mettront désormais en application toutes les connaissances pratiques et théoriques acquises au cours de neuf mois de formation à l'École nationale de police.