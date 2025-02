Tchad : 13 morts et 10 blessés dans un accident sur l'axe Massaguet-N'goura

Le lundi 24 février 2025, aux environs de 19 heures, est survenu un accident mortel de la circulation sur l'axe Massaguet-N'goura, précisément au village d'Amadah à 15 km de la sous-préfecture de Karmé, dans le département de N'goura.



Il s'agit d'une collision impliquant un véhicule pick-up de marque Hilux et un camion benne de transport de gravier, en panne et stationné sur la chaussée. Le bilan provisoire fait état de 13 personnes tuées et 10 blessées évacuées dans un premier temps à l'Hôpital de Massaguet puis référées à N'Djamena ce mardi 25 février 2025.



A cet effet, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a instruit les services de transport de la province de Hadjer Lamis d'assister les blessés, en attendant l'arrivée sur les lieux d'une mission du ministère qu'elle a dépêchée, pour des investigations approfondies sur les causes, les responsabilités et les mesures appropriées à prendre afin de prévenir de tels drames.



Par ailleurs, la ministre appelle les transporteurs, les chauffeurs et les usagers de la route au strict respect du code de la route et les termes de l'arrêté N°026/MI/SE/SG/DGTS/DITS/07 du 24 août 2007, règlementant le transport des personnes sur le réseau bitumé. Enfin, la ministre exprime sa profonde compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



C’est la quintessence du communiqué rendu public à N’Djamena ce 25 février 2025, et signé par le directeur général de la réglementation des transports et de la protection du patrimoine routier, Passalet Lazaki.