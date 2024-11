Tchad : 13 sapeurs-pompiers certifiés en secourisme pour former leurs collègues à la Mairie de Ndjamena

La cérémonie de remise des attestations a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le Directeur Général Adjoint du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Directeur de la Police Municipale et de la Protection Civile, des coopérants français et deux formateurs venus de France.





Objectifs de la Formation

Durant deux semaines, 13 sapeurs-pompiers ont été formés aux techniques de secourisme, afin de pouvoir à leur tour transmettre ces compétences à leurs collègues. Cette initiative vise à renforcer les capacités des services d'urgence et à améliorer la réponse aux situations d'urgence au Tchad.





Partenariat et Soutien

Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade de France au Tchad, témoignant de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité civile et de la formation professionnelle.





La remise des attestations marque une étape importante dans l'amélioration des compétences des sapeurs-pompiers tchadiens, contribuant ainsi à la sécurité et à la protection des citoyens.