Tchad : 130 responsables d'établissements scolaires privés formés

Le directeur de l’enseignement privé au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, Lol Ali Choua, a procédé ce vendredi 26 avril au lycée Felix Eboué, à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des promoteurs et gestionnaires des établissements scolaires de la commune de N’Djamena.



Au total, 130 responsables des établissements scolaires privés de N’Djamena participent à cet atelier de formation qui vise à assurer une éducation inclusive et de qualité aux élèves.



Le vice-président de l'association des promoteurs des établissements scolaires privés, Djekoredé Thomas déplore que beaucoup d'écoles continuent à fonctionner dans des conditions non conformes. Il précise que des contrôles sont opérés systématiquement dans tous les établissement scolaire privés conventionnés et laïques des 10 communes de la ville de N’Djamena.



« A ce jour, nous avons contrôlé 573 établissements dont 153 sans autorisation de fonctionnement. Nous attendons dans les prochains jours le rapport de nos équipes dans les 3ème et 10ème arrondissements pour connaitre exactement le nombre d'établissements contrôlés dans la commune de N’Djamena », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le directeur de l’enseignement privé de la ville de N’Djamena, Lol Ali Choua, représentant du ministre de l’Education et de la Promotion civique, indique que cette formation des promoteurs des établissements scolaires privés vise à leur donner des compétences et à réactualiser leurs connaissances en matière de planification, d’organisation et de gestion administrative et pédagogique.



D'après lui, la plupart d'entre eux accèdent à ce poste de responsabilité sans aucune formation préalable. La formation vise à renforcer les compétences des promoteurs et gestionnaires en vue d'améliorer les performances de suivi-évaluation de l'enseignement, de l'apprentissage et de la vie scolaire dans le secteur privé.



Cet atelier de renforcement des compétences est une initiative de l'association des promoteurs des établissements scolaires privées.