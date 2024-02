Tchad : 133 Tchadiens rapatriés de la Libye

Le rapatriement des 133 citoyens tchadiens de la Libye est une étape significative dans les efforts déployés par l'ambassade de la République du Tchad pour assurer le retour volontaire des migrants tchadiens établis ou de passage en Libye. En coordination avec les autorités compétentes, notamment l'Agence de lutte contre l'immigration illégale en Libye et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ces citoyens ont été rapatriés en toute sécurité le mardi 6 février 2024.



Avant leur départ, ces compatriotes ont été soigneusement identifiés par l'ambassade, qui a délivré les documents de voyage nécessaires pour faciliter leur retour au Tchad. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement tchadien d'aider ses ressortissants à retrouver leur pays d'origine dans des conditions sûres et dignes.



L'ambassade tient à exprimer sa profonde gratitude et sa reconnaissance envers les autorités libyennes compétentes ainsi qu'envers l'OIM pour leur coopération constante tout au long du processus. La collaboration entre ces différentes parties a permis d'assurer un traitement humanitaire exemplaire envers nos frères migrants en Libye.



Il est essentiel de souligner que le rapatriement ne marque pas seulement la fin d'un périple difficile pour ces personnes, mais également le début d'une nouvelle phase de leur vie. Le gouvernement tchadien s'est engagé à soutenir leur réintégration sociale et économique afin qu'ils puissent reconstruire leurs vies dans leur pays d'origine.



Ce rapatriement réussi montre également les efforts continus déployés par le Tchad et ses partenaires internationaux pour faire face aux défis liés à la migration irrégulière. Il met en lumière l'importance du dialogue et de la coopération entre les États concernés afin de trouver des solutions durables aux problèmes migratoires.