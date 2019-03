Tchad : 136 détenus libérés de la prison d'Amsinene

Le directeur général du ministère de la Justice, Madjitangue Trahogra, a présidé ce vendredi 29 mars la cérémonie de remise en liberté de 126 détenus, dont trois femmes, de la maison d'arrêt d'Amsinene.Le président de la République a signé le 14 mars dernier un décret portant remise collective de peines. Le greffier comptable de la maison d'arrêt, Ali Mahamat Ibedallah a lu le décret accordant des remises collectives de peines aux condamnés de droits communs."Nous demandons aux bénéficiaires de cette remise d'être exemplaires une fois parmi les leurs", a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, Madnangar Mbaissanabe.D'après le directeur général du ministère de la Justice, Madjitangue Trahogra, "l'objectif de la condamnation est d'amener la personne détenue à réfléchir sur son acte délictuel ou criminel pour lequel il est condamné."Depuis une loi d'octobre 1970, Président de la République peut accorder des grâces par décret aux condamnés.Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l'Etat, des parties civils et des tiers. De plus, les condamnés ne peuvent bénéficier que d'une seule remise de peine pour leur condamnation en cours.