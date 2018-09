Tchad : 14 Mds Fcfa pour un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement

Le gouvernement tchadien représenté par le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, et la Banque africaine de développement (BAD) représentée par son représentant résident au Tchad, ont signé hier deux accords de financement.



Ces accords entrent dans le cadre du programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu semi-urbain et rural.



Le montant total du financement est d’environ 14 milliards de F CFA.