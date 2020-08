Tchad : 14 écoles du Lac vont bénéficier d'un projet d'appui sur 4 ans

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a signé jeudi un mémorandum d’entente, avec le consortium du Projet d’appui au développement des jeunes enfants dans la province du Lac.



Le consortium est représenté par le directeur pays de International Rescue Committee (IRC), Francis Sala-Diakanda.



Selon le département ministériel, "ce mémorandum fixe le cadre de partenariat entre le consortium et le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique pour garantir une bonne mise en œuvre des activités du volet éducation du projet."



Ce projet d’un montant de 10 millions d'euros, soit environ 6,6 milliards FCFA, vise améliorer la qualité de l’accès aux services éducatifs, sociaux et sanitaires en faveur des jeunes enfants dans la province du Lac, précisément dans les localités de Bol urbain, Ngarangou, Melea et Kangalom dans le département de Mandi.



Il couvrira 14 écoles, pour une durée de quatre ans. Il est financé par l’Agence Française de Développement (AFD).



"Le ministre Aboubakar Assidick Tchoroma et le directeur pays d’IRC, Francis Sala-Diakanda, ont exprimé leur volonté pour une collaboration sans faille pour la réussite de ce projet", a précisé le département ministériel.