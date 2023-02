Tchad : 14 février, une date à ne pas oublier

À N'Djamena, la célébration de la Saint-Valentin suscite des opinions contrastées. Djiddah Mamar pense que la fête est déconnectée de la réalité du pays, où une personne peut recevoir des cadeaux de différents prétendants, questionnant ainsi le sens de l'amour. D'un autre côté, Asra Éric, étudiant en sciences économiques et gestion à l'université de N'djaména, considère que le 14 février est une occasion de témoigner son amour envers sa petite amie en lui offrant un cadeau, si possible.



En raison de la violence conjugale qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux et dans les médias nationaux, il est important de considérer que l'amour devrait être célébré tous les jours au sein des foyers, pour éviter les violences physiques et verbales. Après tout, l'amour ne doit pas faire de mal.