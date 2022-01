Tchad : 14 mouvements politico-militaires "s'engagent à une offre de paix"

Les mouvements confirment leur volonté politique de contribuer à la solution de la crise tchadienne dans un processus de négociations sincères et transparentes, selon un communiqué.



Ils s'engagent à une offre de paix vis-à-vis du Conseil militaire de transition (CMT) pour un meilleur avenir du pays, notamment sa reconstruction constitutionnelle, à travers des pourparlers francs et directs en vue desquels nous avons discuté, parmi d’autres préalables, l’éventualité d’un cessez-le- feu.



Les 14 mouvements demandent à rencontrer le président du comité technique spécial chargé du dialogue avec les politico-militaires, Goukouni Weddeye, et souhaitent être consultés sur les dates et lieux des prochaines rencontres.