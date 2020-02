Tchad : 14 nominations au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique

Le décret n° 95 de février 2020 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique.



Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de directions techniques ci-après au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique :



Inspection générale

Inspecteur chargé du contrôle des ressources humaines, financières et matérielles : Mahamat Djibrine Saleh, en remplacement de Mahamat Ali Mahamat, appelé à d'autres fonctions.

Inspecteur chargé du contentieux, de la planification et de l'évaluation des performances du ministère : Ahya Mallwa (poste vacant)



Direction générale technique des enseignements et de la formation

Direction de l'enseignement fondamental

Directrice : Mme. Hadjé Dochi Youssouf Saïd (poste vacant)

Directeur adjoint : Vaibra Nicolas (poste vacant)



Direction de l'enseignement secondaire général

Directeur : Fanguizouné Paul, en remplacement de Djimasbé Gaou, appelé à d'autres fonctions



Direction de développement de l'enseignement privé

Directrice : Mme. Mandah Rahama Saleh, en remplacement de Lol Ali Choua, appelé à d'autres fonctions



Direction de la promotion des sciences et de la technologie

Directeur : Souleymane Hamid (poste vacant)



Direction de l'évaluation, de l'orientation et de la vie scolaire

Directeur : Lol Ali Choua (poste vacant)



Direction générale technique de développement du bilinguisme et de la promotion civique

Direction de développement du bilinguisme

Directeur : Abdel Aziz Mahamat Amine (poste vacant)



Direction de la promotion civique

Directrice : Mme. Naima Moussa Abdelmouti



Direction générale technique de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive

Direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales

Directeur : Aba Kali Mahamat Allamine, en remplacement de Abdel Aziz Mahamat Amine, appelé à d'autres fonctions



Direction de l'éducation inclusive, des enseignements spécialisés et des actions d'urgence

Directeur : Mahamat Issa Hassabalah, en remplacement de Oumar Ali Moustapha, appelé à d'autres fonctions



Direction générale technique de la planification et des ressources

Direction de la planification, de la prospection et de la carte sociale

Directrice : Mme. Zenaba Borgo Hassan, en remplacement de Souleymane Hamid, appelé à d'autres fonctions



Direction des ressources matérielles

Directeur : Ali Oussaiet (poste vacant)