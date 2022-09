Tchad : 15 médiatrices sociales formées à Kelo

Le Réseau des filles et femmes médiatrices a lancé une formation en leadership féminin, prévention et gestion de conflits du 12 au 13 septembre à l'intention des filles leaders de la ville de Kelo, au centre de lecture et d'animation culturelle de la ville.



C'est la coordinatrice dudit Réseau, Meram Mahamat, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



Dans son allocution, Meram Mahamat a précisé que cet atelier vise à renforcer les capacités des filles et femmes leaders de Kelo sur les techniques des médiation, la plaidoirie et le leadership féminin. Ceci afin de relever le défi de la paix au Tchad. Pour elle, les leaders féminins doivent prendre leur destin en main pour apporter la paix au Tchad.