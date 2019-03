Tchad : 15 milliards FCFA pour la réhabilitation de 400 km de routes

Un accord de financement du projet de mobilité et de connectivité rurale a été signé ce vendredi au ministère de l'Economie et de la Planification du développement. Il vise à renforcer le transport des biens et des personnes.



L'accord porte sur un montant de 15 milliards de Francs CFA. Il couvre les provinces du Mandoul et du Moyen-Chari.



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne et le représentant de la Banque mondiale, François Nankobogo, ont paraphé l'accord.



"Nous allons veiller sérieusement par rapport au plan d'exécution retenu pour qu'il n'y ait pas de retard dans la mise en oeuvre", a déclaré le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement, Abderaman Moukhtar Mahamat qui s'est félicité de la signature de l'accord.



"Dans un pays comme le notre, confronté à un isolement saisonnier du fait de l'impraticabilité de certaines zones, ce projet permettra de faciliter de manière significative l'accès au marché et aux services sociaux de base avec tous les effets économiques grâce à la réhabilitation d'environ 400 km de routes et pistes", a expliqué le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



Ce projet de mobilité et de connectivité rurale fait parti de la stratégie nationale de transport 2011-2020 et s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021.