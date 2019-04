Tchad : 15 soldats tués et 63 terroristes éliminés dans une attaque

L’état-major général des armées du Tchad informe dans un communiqué signé de son porte-parole que ce lundi 15 avril 2019 à minuit, les terroristes de Boko Haram ont attaqué la position avancée des forces de défense et de sécurité à Bouhama dans le Lac-Tchad.



Elle affirme que les terroristes de Boko Haram ont été violemment repoussés par les forces de défense et de sécurité.



Au cours de leur riposte, les forces de défense et de sécurité ont abattu 63 terroristes de Boko Haram. L'état-major déplore 7 morts et 15 blessés dans les rangs de l’armée nationale. Le ratissage continue dans le secteur et le bilan définitif sera communiqué ultérieurement.