Tchad : 150 femmes formées à Am-Timan face à la situation nutritionnelle dégradée

Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, représentant le Gouverneur du Salamat, a présidé le lancement des travaux de la formation pour la production des produits locaux en farine. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu ce dimanche 20 décembre au siège de l'ANADER sise au quartier Torodona 2.



Elles sont au total 150 femmes issues de 15 groupements à être formées en production des produits locaux en farine par six formatrices venues de N'Djaména pour cette activité.



La session de formation est organisée par la Fondation Grand Cœur dans le cadre du projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile.



Selon Hassan Barcham, point focal de la Fondation Grand Cœur à Am-Timan, la situation alimentaire s'est dégradée avec le Covid-19. Il précise que la prévalence de la malnutrition aiguë a augmenté dans 18 provinces sur les 23 en situation nutritionnelle préoccupante.



Lançant officiellement les travaux, le préfet du Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, déclare que les actions multiformes de la Fondation Grand Cœur traduisent la volonté manifeste du président de la République d'œuvrer pour le bien-être de la population.



Pour finir, il a exhorté les participantes à bien suivre la formation qui va durer quatre jours en vue d'acquérir des notions et les partager avec les autres organisations féminines qui n'ont pas assisté à la formation.