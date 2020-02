Tchad : 150 jeunes sensibilisés sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux

Dans son discours, le président du parti Al Nassour, Mahamat Al Haffiz Youssouf, a déclaré que "le monde d'aujourd'hui est marqué par une pleine évolution et expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent."



"Seule une jeunesse bien éduquée, formée et consciente de son rôle d'acteur de stabilité et de développement peut relevé ce défi", a-t-il souligné.



150 jeunes ont bénéficié de cette formation sur l'utilisation et la gestion rationnelle des réseaux sociaux.