Tchad : 1500 jeunes ont bénéficié d'une "récente formation à la guérilla urbaine", selon Kebzabo

Le chef du gouvernement affirme que "depuis quelques jours, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, ils ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur une marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande".



"Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes dispersés essentiellement dans les 1er, 7ème et 9ème arrondissements, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré", a indiqué Saleh Kebzabo face à la presse.



Selon lui, "certains disposaient d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et de près de 300 blessés surtout à N'Djamena".



Les autorités ont décrété ce jeudi l'état d'urgence et instauré un couvre-feu de 18h à 6h du matin à N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra.