Tchad : 152 candidats ont composé la deuxième série du baccalauréat à Am-Timan

Au lycée bilingue d'Am-Timan, 152 candidats de toutes séries confondues participent à ces épreuves. Le Délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, Al-Mahadi Alkhalil, a adressé un message d'encouragement aux candidats en les invitant à rester attentifs durant l'examen.



Le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a ouvert l'enveloppe contenant les premières épreuves et a encouragé les candidats pour leur passage lors de cette première série d'épreuves. Il les a également incités à faire preuve de courage, soulignant que cette seconde phase serait moins exigeante que la première.



Pour la première épreuve de la journée, les candidats ont eu le choix entre le français et la philosophie.