Tchad : 16 jours d'activisme pour renforcer l'égalité du genre

​La campagne vise à mobiliser, sensibiliser et communiquer sur les violences basées sur le genre. Elle met en avant des actions fortes et prône une synergie d'actions pour mettre fin aux violences basées sur le genre.



Des autorités de la province du Chari-Baguirmi ont été décorées HeForShe pour leur dévouement à la protection des sinistrés, mais également des officiers de police judiciaire qui ont oeuvré en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.