Tchad : 16 malfaiteurs arrêtés par la gendarmerie

16 présumés malfrats appréhendés avec des produits prohibés et plusieurs armes ont été présentés ce lundi à N'Djamena par la Gendarmerie nationale, en présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom.



Les individus ont été arrêtés au cours d'opérations coordonnées par la Gendarmerie nationale et menées sur l'ensemble du territoire national.



Des armes des différents calibres, des stupéfiants et produits prohibés ont été saisis, dont 11 sacs de 5 kg de cannabis.



Selon le porte-parole de la Gendarmerie nationale, Abakar Abdramane Haggar, "ces présumés malfrats ont été arrêtés grâce à la bonne collaboration de la population avec la Gendarmerie nationale."



Le procureur de la République Youssouf Tom a salué l'action de la Gendarmerie nationale. Il a indiqué que ces 16 personnes seront traduites en justice pour leurs actes et seront jugées selon les lois en vigueur.



Youssouf Tom a appelé la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de barrer la route aux ennemis de la sécurité et relever les défis sécuritaires.