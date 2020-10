Tchad : 16 nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports (11 nouveaux postes)

Le décret n°2159 du 28 Octobre 2020 porte nomination des personnes dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Jeunesse et des Sports.



Inspection générale

Inspecteur général : Mahamat Hissein Frede, maintenu

Inspecteur chargé de la jeunesse : Heleona Soulgan Leonard, en remplacement de Andjibaye Ngaringaye, appelé à d'autres fonctions

Inspectrice chargée des sports : Mme. Antoinette Tagui Bissi, maintenue.



Direction générale du ministère

Directeur général : Passalet Lazaki, maintenu

Directeur général adjoint : Moussa Hassane Idibey, en remplacement de Bokhit Maguine, appelé à d'autres fonctions



Direction des ressources humaines

Directrice : Mme. Adrienne Ndoubaya, maintenue

Directeur adjoint : Kaoude Israel, nouveau poste



Direction de la communication, des études, de la planification et de la coopération

Directeur : Djimasngar Jean Pierre, nouveau poste

Directeur adjoint : Mbairamadji Desire, nouveau poste



Direction générale technique de la jeunesse et des loisirs

Directeur général technique : Djondandi Tatouin, nouveau poste



Direction des activités socioéducatives des loisirs et du mouvement associatif des jeunes

Directrice : Mme. Kadidja Abderamane Koko, en remplacement de Mme. Sola Ndilnodji, appelée à d'autres fonctions

Directeur adjoint : Madi Ndouba, nouveau poste



Direction du volontariat, de l'entrepreneuriat et de l'insertion sociale des jeunes

Directeur : Dingam Donon Horbe, en remplacement de Djondandi Tatouin, appelé à d'autres fonctions

Directrice adjointe : Mme. lamana Alhadj Djibia, nouveau poste



Directrice générale technique des sports

Directeur général technique : Abakar Jermah Aumi, nouveau poste



Directeur des sports de haut niveau

Directeur : Mme. Assel Nemadji Solange, maintenue

Directeur adjoint : Ahmat Abanga, nouveau poste



Direction de l'éducation physique et sportive, du sport scolaire et de masse

Directeur : Djimtan Yamtamadji, en remplacement de Mahamat Issakha Sogar, appelé à d'autres fonctions

Directrice adjointe : Mme. Guety Harou Cecile, nouvau poste



Direction de la promotion du sport féminin et des personnes vivant avec un handicap

Directrice : Mme. Yanodjim Kladoum, nouveau poste

Directeur adjoint : Agby Bandja Appolo, nouveau poste