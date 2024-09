Tchad : 16 septembre, un lundi assimilé à un jour férié par de nombreux travailleurs

À l'occasion de la fête du Maouloud, le lundi 16 septembre 2024 avait été initialement déclaré férié, puis cette décision a été annulée par le ministre de la Fonction publique, au profit du dimanche 15 septembre. Dans un second communiqué, le chef du département du Travail a indiqué que la journée du lundi 16 septembre est ouvrable et que c'est plutôt le dimanche 15 septembre qui est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire.



Cependant, après la descente de notre équipe ce matin du lundi 16 septembre dans plusieurs institutions publiques et privées, les travailleurs sont aux abonnés absents. Certaines institutions sont hermétiquement fermées. Quelques membres du personnel d'une grande institution que notre équipe a rencontrés sur place ont expliqué qu'ils étaient surpris que le ministère de la Fonction publique se contredise lui-même.