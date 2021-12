Tchad : 17 engagements pour le sport du candidat au COST, Idriss Dokony Adiker

Le général Idriss Dokony Adiker, candidat à la présidence du Comité olympique et sportif tchadien (COST), vient de présenter les 17 engagements pour le sport tchadien. Après avoir déclaré officiellement sa candidature à la tête du COST, le général Idriss Dokony Adiker soutient que sa candidature est inspirée par une nouvelle vision, visant à entreprendre un changement radical, pour soutenir les fédérations et associations en les dotant des moyens pour des actions de promotion.



Après avoir mis en place son plan d’action pour les quatre prochaines années, les 17 engagements prônés par le général Idriss Dokony Adiker pour le développement du sport tchadien dont six (06) engagements pour la gouvernance du COST sont : promouvoir les valeurs olympique ; renforcer l’exemplarité et la transparence ; associer totalement les fédérations à l’action du COST ; œuvrer pour une meilleure représentativité des femmes en suivant les directives du Comité international olympique (CIO) ; auditer les comptes du COST chaque année ; éduquer et imprégner les athlètes sur les règles antidopage.



Les huit engagements réservés uniquement pour les partenaires des fédérations et qui sont entre autres : former les cadres et les techniciens des fédérations ; octroyer une subvention administrative à toutes les fédérations nationales ; soutenir les initiatives des fédérations nationales en matière de développement du sport ; organiser des séminaires éducatifs pour une utilisation optimale des programmes de la solidarité olympique ; remettre le sport au cœur de l’éducation des enfants ; apporter de la visibilité à toutes les fédérations ; renforcer la coopération avec la fédération paralympique ; -mettre en place uns base de données des athlètes tchadiens.



Et enfin, pour la vision nationale, le candidat à la présidence du COST, le général Idriss Dokony Adiker indique qu’il va conquérir l’autonomie du mouvement sportif, en lui garantissant un financier stable et pérenne. Ainsi donc, trois engagements réservés pour la vision nationale. Il s’agit de : porter la vision du sport pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ; trouver des partenaires nationaux pour soutenir les sports d’élites ; et construire un siège pour le COST.