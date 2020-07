Tchad : 1,7 milliards Fcfa pour équiper 150 centres de santé en énergie solaire

Le dispensaire communautaire de Ngonba Djanga a servi vendredi de cadre au lancement du projet pilote d’installation de panneaux solaires dans 150 centres de santé.



L’événement a eu lieu en présence du ministre de la Santé publique, Pr. Mahmoud Youssouf Khayal.



Le responsable du district Gouang Zoua s’est félicité de la mise en œuvre du projet qui permettra de sauver des femmes qui accouchent à des heures tardives.



Le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Stephen Kinloch, a rappelé que la vie c’est la santé, et la santé c’est aussi la vie.



Selon lui, « le PNUD a mis dans son calendrier l'amélioration de l'énergie électrique dans les pays en voie de développement. »



À l'entame de son propos, le ministre de la Santé publique, Pr. Mahmoud Youssouf khayal, a fait part de la reconnaissance de son département ministériel pour ce appui important en équipements solaires par le PNUD.



Avec la mise en oeuvre du projet « santé soleil » initié par le PNUD, le ministère de la Santé publique a bénéficié d'un financement d'un montant de 3.067.465 dollars américains, soit environ 1.775.000.000 Fcfa pour équiper les centres de santé en énergie solaire.



« Tous ces centres de santé publics, communautaires et confessionnels, ont été identifiés dans toutes les délégations sanitaires provinciales du pays. Toute la chaîne de froid, tous les éclairages, toute la ventilation, tous les instruments medico-techniques et le château d'eau du centre de santé fonctionnent avec l'énergie produite par les panneaux solaires installés soit sur le toit ou au sol », a souligné le ministre de la Santé publique, précisant qu’il s’agit de la phase I du projet.



Les délégations sanitaires provinciales, les responsables de districts sanitaires et de centres de santé, ainsi que la population ont été exhortés à veiller au maintien des installations pour une exploitation optimale, et au profit de tous.