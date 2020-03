Tchad : 17 millions Fcfa pour financer des projets d'entrepreneuriat au Salamat

Le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi a remis vendredi un chèque-crédit de 17 millions Francs CFA à la province du Salamat pour le financement de projets.



Ce don intervient à la suite d'une promesse faite par le chef de l'Etat lors du Forum national de la jeunesse. Il vise à encourager l'entrepreneuriat afin de réduire le chômage et sortir la jeunesse de la pauvreté.



Le directeur en charge de la promotion de la jeunesse, représentant du ministre, Ndimgamnayel Kaldé, a appelé les jeunes au sens de créativité, à la loyauté, et à développer des activités pour mériter la confiance des autorités.



Selon lui, les bénéficiaires de ces crédits doivent se frayer un chemin d'affaire et mener les bonnes démarches.



Les futurs bénéficiaires ont été invités à procéder au remboursement dans les délais pour donner la chance à d'autres d'entreprendre.



Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Massa, a salué cette initiative du Gouvernement.



Jeudi, 51 jeunes porteurs des projets du Guéra ont reçu leur chèque à Mongo, des mains du ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.