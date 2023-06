Tchad : 17 motos remises aux officiers de la police judiciaire

La coordination générale de la police judiciaire a organisé une double cérémonie de remise des moyens roulants, et l'installation d'un sous-directeur de la police judiciaire auprès de la commune de Ndjamena.



La cérémonie a eu lieu ce jeudi 1er juin 2023 dans les locaux de la coordination générale de la police judiciaire. L'objectif de ce don est de rendre plus effective la mobilité des officiers de la police judiciaire quant aux missions qui sont les leurs.



« Disposer des moyens de travail est une chose, mais leur utilisation à bon escient en est une autre. C'est pourquoi nous attendons un travail assidu et une gestion rigoureuse de ces moyens », a déclaré le coordonnateur général de la police judiciaire le général Yambaye Assira Abel.



Au cours de la même cérémonie, le lieutenant-colonel Djikoloum Tchedou Benjamin est installé et renvoyé à son poste de sous-directeur de la police judiciaire auprès de la commune de Ndjamena.



Travaillant par rapport à la cartographie de la cour d'appel de Ndjamena, il a pour mission de coordonner les activités des agents et les officiers de la police judiciaire dans la commune de Ndjamena et ceux des autres provinces qui dépendent de son ressort notamment, les provinces du Mayo Kebi Est, du Chari Baguirmi, du Hadjer Lamis, de Bol, de Bahr el-Gazel et du Kanem.