Tchad : 170 millions FCFA pour développer la spiruline

Le Projet développement de la filière spiruline a été lancé hier à N’Djamena, par la ministre de la Production, de l’irrigation et des équipements agricoles, Mme Madjidian Padja Ruth.



D’un coût global de 170 millions de F CFA pour une durée de 18 mois, il est financé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations vulnérables des provinces du Lac, du Kanem et de Hadjer-Lamis.



La spiruline est considérée par les scientifiques comme le super aliment de demain.



L’Organisation Mondiale de la Santé estime que c’est le meilleur aliment pour l’humanité au 21ème siècle et aussi le plus complet du fait de sa composition exceptionnelle.