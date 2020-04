Tchad : 18 cas de coronavirus, deux guéris et 0 décès

Le Tchad passe ce dimanche à 18 cas de coronavirus enregistrés, avec la détection de sept nouveaux cas par les autorités sanitaires.



Selon le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, parmi ces nouveaux cas, quatre sont des contacts du 11e cas détecté à Abéché, deux cas sont les contacts d'un patient rentré du Cameroun, et le dernier cas est un étudiant rentré clandestinement du Cameroun.



Les sept patients sont tous admis à l'hôpital provincial de Farcha pour une prise en charge effective.



A ce jour, le nombre total de cas enregistrés au Tchad est de 18 dont deux guéris et zéro décès.



"Le Gouvernement rappelle une fois de plus à la population que la pandémie existe belle et bien au Tchad", précise le ministre de la Santé publique. Il invite la population à "respecter scrupuleusement les mesures édictées par le Gouvernement".