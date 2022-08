Tchad : 18 groupes d'opposition non signataires de Doha créent une coalition

Le CPCR évoque "l'échec des pourparlers de Doha" et se dit "confronté à la mauvaise foi de la délégation du gouvernement venue avec l'idée de torpiller les discussions en ralliant par achat de conscience une partie d l'opposition politico-militaires et alliés à sa cause".



La délégation du gouvernement "n'avait nullement l'intention de mener de vraies discussions devant aboutir à un accord de paix", selon le CPCR.



Les 18 groupes se disent "ouverts aux discussions à tout moment et en tout lieu".