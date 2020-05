Tchad : 18 présumés malfrats arrêtés au Mayo Kebbi Ouest

18 présumés malfrats ont été présentés jeudi matin par les autorités provinciales du Mayo Kebbi Ouest à l'école du Centre de Pala.



Parmi eux figure des présumés voleurs arrêtés avec deux écrans plasma, deux bouchers ayant à leur disposition une chèvre égorgée, des consommateurs et vendeurs de drogue, ainsi que d'autres délinquants.



Ils ont été interpellés par les forces de la commission mixte de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, pendant les heures du couvre-feu dans la ville de Pala.



Le gouverneur Adoum Forteye Amadou a salué le travail que mènent les forces de défense et de sécurité en cette période d'état d'urgence sanitaire.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Tahir Moussa, a promis que la loi sera appliquée face à ces individus.



"La rigueur de la loi doit amener les autres délinquants qui font tapis dans l'ombre de changer d'activités", a-t-il dit.