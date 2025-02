Tchad : 19 nouveaux comptables publics prêtent serment devant la Cour des Comptes

Ce jeudi 27 février 2025, la Cour des Comptes a accueilli la prestation de serment de 19 nouveaux comptables publics, lors d'une audience publique solennelle. Cet événement marque une étape cruciale dans l'exercice de leurs fonctions, et vise à renforcer la transparence et l'intégrité dans la gestion des finances publiques.



Le procureur général, Ousmane Mamadou Affono, a souligné l'importance de cette formalité légale, rappelant que la prestation de serment est prévue par l'article 33 de la loi organique n°007. « Ce serment est une obligation préalable à l'exercice de leurs fonctions », a-t-il souligné.



Il a également évoqué la formule du serment : « Je jure de servir l’État avec probité, de remplir les fonctions qui me sont confiées et de me conformer aux droits et règlements en vigueur ». Selon lui, cette formule met en exergue trois valeurs essentielles : l’impartialité, la dignité et la loyauté.



À l'issue de la cérémonie, la présidente de la Cour de Compte, Zara Ibrahim Mahamat Itno, a renvoyé les nouveaux responsables à leurs fonctions. Elle a souligné l'importance de leur rôle dans le bon fonctionnement de l'administration publique, et les a encouragés à exercer leurs fonctions avec intégrité et dévouement.



La prestation de serment des 19 comptables publics constitue une étape importante pour garantir la transparence et l'intégrité des finances publiques au Tchad. En rappelant les valeurs fondamentales de leur engagement, cette cérémonie réaffirme l'importance de la probité dans la gestion des affaires de l'État.