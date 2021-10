Tchad : 190.000 Fcfa de dette par habitant en moyenne

L’inflation, qui était tombée à 1 % en 2019, est remontée à 2,7 % en 2020 suite à la rupture des chaînes d’approvisionnement de certains produits de base. 0,8 % du PIB en 2020, contre 0,3 % en 2019. Le déficit du compte courant s’est aggravé, passant de 4,9 % du PIB en 2019 à 13,3 % en 2020, principalement en raison de la suspension de la production et des exportations de pétrole dans une période de baisse des prix du pétrole.



Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), le Tchad est le premier pays à demander une restructuration de sa dette dans le cadre d’un nouveau mécanisme établi par le G20.



Selon la même source, la dette publique ou garantie par l'État tchadien s'élevait à 2,8 milliards de dollars, soit 25,6 % du PIB, à la fin de l'année 2019 et en 2020.



Le PIB par tchadien progresse de 10,9% pour s'élever à 710 dollars en 2021. Un chiffre qui place le pays au rang de 16ème au triste classement des nations les moins riches de la planète.



D’après le direction générale de la dette, l’encours de la dette publique du Tchad s’élève à 2 757,8 milliards de FCFA au 31 décembre 2020.



Cette progression s’explique par les tirages effectués durant cette période et la fluctuation des taux de change des devises par rapport au FCFA. Le portefeuille de la dette publique est constitué de la dette intérieure et de la dette extérieure dont les encours s’élèvent respectivement à 1 457,6 milliards de FCFA et 1 300,2 milliards de FCFA, soit des proportions respectives de 52,85% et 47,15% de l’encours global de la dette publique.



Proportionnellement au montant de la dette, chaque tchadien est endetté d’environ 190.000 FCFA soit 345$ américain.