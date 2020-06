Tchad : 1er cas de Covid-19 au Sila, le gouverneur préside une réunion d'urgence

Des consignes précises aux forces de sécurité



Les forces de défense et de sécurité ont été invitées à la plus grande vigilance, notamment en ne laissant pas entrer les véhicules dans la ville.



"Toutes les barrières sont fermées scrupuleusement à partir de maintenant (...) Je vous fait confiance. On va travailler ensemble (...) Dites-moi tout ce qui vous manque. (...) Ce que je vous donne, ce sont des instructions à appliquer sur le terrain. Les conducteurs interceptés doivent passer à la justice. Travaillons ensemble pour la province et le pays dans la transparence", a dit le gouverneur de la province de Sila.