Tchad : 1ère session du conseil d'administration du Fonds spécial pour les infrastructures

Le 21 juillet 2023, le conseil d'administration du Fonds spécial pour la préparation des projets d'infrastructures (FSPPI) s'est réuni pour sa première session extraordinaire. Composé de 14 chefs de départements ministériels, ce conseil avait pour objectif de présenter les nouveaux responsables du FSPPI, la grille salariale du personnel, le manuel des procédures administratives, ainsi que le budget prévisionnel des projets d'infrastructures au Tchad.



Sous la présidence de Moussa Batraki, ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux, cette réunion a été inaugurée afin de discuter des différentes stratégies pour financer la préparation des projets d'infrastructures dans le pays. Le FSPPI, relevant du ministère en charge des infrastructures, a pour mission de soutenir financièrement les études liées aux infrastructures telles que les routes, l'électricité, les communications électroniques, les ponts, les infrastructures aéroportuaires, et bien d'autres encore.



Cette première session extraordinaire marque un pas important vers le développement des projets d'infrastructures au Tchad et témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'investissement dans ce domaine clé pour le développement du pays.