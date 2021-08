Tchad : 2 morts dans les inondations à Abéché, le gouverneur sollicite de l'aide pour les sinistrés

Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées suite aux inondations causées par la pluie de vendredi dernier à Abéché. De nombreux dégâts matériels ont également été enregistrés.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Basine, a présenté dimanche ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus. "Que les âmes des défunts reposent en paix", a-t-il déclaré dans un communiqué.



Le gouverneur a lancé un appel au gouvernement, aux organisations et aux personnes de bonne volonté afin d'assister les sinistrés.