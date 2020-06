Tchad : 2 morts et 13 blessés dans un conflit près de Laï

Deux morts et 13 blessés, c'est le bilan provisoire d'un conflit agriculteurs-eleveurs à Bemangra, localité située à environ 30 km de Laï, dans le canton Mouroum-touloum. Le conflit a éclaté le dimanche 7 juin 2020.



A l'origine, un éleveur aurait laissé ses bœufs entrer dans le champ d'un paysan. Chose que le cultivateur n'a pas du tout accepté et aurait demandé à l'éleveur de faire sortir ses animaux du champ. Mais ce dernier, selon nos sources, aurait résisté, et cela a engendré des disputes le dimanche soir.



Dans la journée du lundi, le village Bemangra s'est réveillé sous une tension très tendue pour ne pas dire très vive.



Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono kono, les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que des autorités administratives du département de la Tandjilé Est se sont rendus sur les lieux pour constater de visu les faits et essayer de calmer les esprits de ces deux camps. Toutefois, la tension est restée vive des deux côtés.



C'est ainsi que Bemangra s'est transformé en un champ de bataille. Et cela a obligé les forces de l'ordre à faire des tirs de sommation afin de les disperser. Mais en vain, ce sont les flèches, couteaux de jets, sagaies et machettes qui pleuvaient seulement entre eux.



S'agissant des deux cas de morts enregistrés, l'un est du village Bada-dormon dans le canton Dormon et l'autre de Kabrati dans le canton Mouroum-touloum. Le village Bemangra est actuellement sous le contrôle des forces de l'ordre et de sécurité de la province de la Tandjilé.