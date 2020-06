Tchad : 2 responsables de brigade arrêtés après une descente du ministre de la sécurité

N'DJAMENA - Le ministre en charge de la défense et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a suspendu et ordonné samedi l'arrestation de deux responsables d'une brigade urbaine de la capitale, suite à une descente inopinée au cours de la matinée.



Le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah s'est rendu par surprise à la brigade urbaine n°1 dans le 1er arrondissement de N'Djamena, suite à des informations faisant état d'arnaques sur la population, à travers des amendes excessives et illégales qui sont imposées.



"Nous avons eu des informations depuis quelques semaines que les responsables de ce bureau font des pratiques qui ne sont pas justes, c'est-à-dire ils amendent les pauvres citoyens", a indiqué le ministre.



"Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons rencontré des populations. Certains ont déjà payé leur amende, d'autres ont leur a érigé des amendes. Ce qui n'est pas juste", a-t-il souligné.



À la suite d'une confrontation entre les responsables de la brigade et les victimes d'arnaques, le ministre a pris des sanctions. "Nous sommes informés de tout ce qui se passe dans ces différents services et nous ne tolérerons pas", a mis en garde Mahamat Abali Salah.